Gesunkenes Touristen-Boot: Paar überlebte 35 Stunden in Luftblase

Am Sonntag stach die Sea Story, ein über 40 Meter langes Tauchboot für mehrtägige Exkursionen, von der ägyptischen Küste nahe Marsa Alam in See. Trotz Warnungen vor schlechtem Wetter und rauer See befanden sich 44 Menschen an Bord. Was als Abenteuer begann, endete in einer Tragödie: Am frühen Montagmorgen geriet das vierstöckige Schiff in hohe Wellen, kenterte und sank etwa 80 Kilometer vor der Küste.