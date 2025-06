Faszinierender Fund bei Ausgrabungen im Zentrum von Rom

Bei Ausgrabungen im Bereich des Trajansforums im Zentrum von Rom ist ein großer Marmorkopf aus altrömischer Zeit aufgetaucht. Dabei handelt es sich um ein männliches Gesicht mit üppigem Haar und eindringlichem Blick, das jahrhundertelang unter dem Platz des Trajansforums vom Lauf der Zeit bewahrt wurde, kündigte Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri in einem Facebook-Post am Samstag an.