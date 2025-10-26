Es ist ein großer Erfolg, physisch wie psychisch: Die ehemalige Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat in den vergangenen 18 Monaten 40 Kilogramm abgenommen. „Ich habe mein Jura-Studium abgeschlossen. Ich habe geheiratet. Ich habe 40 Kilo abgenommen. Ich habe losgelassen“, sagte sie der deutschen Bild. Lang war im November 2024 von der Parteispitze zurückgetreten. Bereut habe sie diesen Schritt nie. „Ich bin heute nicht jemand anderes. Ich bin einfach mehr ich selbst.“ Dennoch gebe es Momente, „da juckt es mir in den Fingern. Natürlich ist das erst einmal ein Machtverlust. Manchmal empfinde ich auch eine Art Phantomschmerz. Und gleichzeitig ist da auch eine Erleichterung, nicht auf jedes Thema sofort und rund um die Uhr reagieren zu müssen. Ich habe ein hervorragendes Verhältnis mit meinen Nachfolgern. Wir tauschen uns aus. Alles in allem genieße ich es, wieder mehr ich selbst sein zu dürfen.“

Ricarda Lang über Veränderungen in ihrem Leben Die Zeit hat Ricarda Lang auch genutzt, um sich körperlich zu verändern. Alle paar Wochen müsse sie sich neue Kleidung kaufen, weil alles zu groß werde. Zehn Kilo möchte sie noch zusätzlich abnehmen. „Ich hatte nie den einen Moment, der alles verändert hat. Das Abnehmen war mehr ein Prozess“, sagt sie. „Ich wurde 30. Ich wollte fit sein, gesund. Ich wollte mir selbst wieder gehören.“ Zum Sport habe sie bisher kein gutes Verhältnis gehabt, der Sportunterricht in der Schule hätte ihr das kaputtgemacht, sagt Lang. „Heute mache ich Krafttraining. Und liebe es. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sage: Ich mag meinen Körper, weil er stark ist.“Teil des Prozesses ist auch die Umstellung ihrer Ernährung, allerdings „ohne Verbote, ohne Dogmen“. Sie wolle deshalb auch keine Tipps geben, jeder müsse seinen Weg finden.