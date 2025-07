Grünen-Politikerin Ricarda Lang teilt "passiv-aggressive" Nachricht von Günther Klum

"Dass der Vater von Heidi Klum dauernd passiv-aggressive Kommentare unter meine Posts schreibt, stand auf jeden Fall nicht auf meiner Bingo-Card. Aber es ist eines der lustigsten Dinge, die mir bisher auf dieser Plattform passiert sind. Ach und get a life Günther", schrieb sie in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story.

Ricarda Lang teilte einen abwertenden Kommentar von Günther Klum in ihrer Instagram-Story

Um Günther Klum, der früher Heidi Klums Manager war und die Siegerinnen der Castinshow "Germany's Next Topmodel" unter Vertrag hatte, ist es eher still geworden in letzter Zeit. Im Spiegel-Interview bestritt er 2023, dass Heidi mit ihm gebrochen habe. "Korrekt ist, dass die Senderführung meine Arbeit nicht mehr für wichtig hielt", sagte der heute 79-Jährige.