Ein Gemälde des impressionistischen Malers Pierre-Auguste Renoir mit dem Titel "Les Poissons" ist in den vergangenen Tagen aus dem Sitz der Stiftung Magnani Rocca in der Kleinstadt Mamiano di Traversetolo (Provinz Parma) gestohlen worden.

Dabei handelt es sich um ein Werk von mehreren Millionen Euro Wert. Es gehört zu den wenigen Bildern des Künstlers, die in einer dauerhaften Sammlung in Italien ausgestellt sind.