Millionen-Schaden: Renoir-Gemälde in Italien gestohlen
Ein Gemälde des impressionistischen Malers Pierre-Auguste Renoir mit dem Titel "Les Poissons" ist in den vergangenen Tagen aus dem Sitz der Stiftung Magnani Rocca in der Kleinstadt Mamiano di Traversetolo (Provinz Parma) gestohlen worden.
Dabei handelt es sich um ein Werk von mehreren Millionen Euro Wert. Es gehört zu den wenigen Bildern des Künstlers, die in einer dauerhaften Sammlung in Italien ausgestellt sind.
Nach Angaben der Polizei drangen die Diebe vor einigen Tagen in die Villa Magnani, den Sitz der Kunstsammlung, ein und konnten das Gemälde entwenden. Die Carabinieri ermitteln, wie italienische Medien am Sonntag berichteten.
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) ist berühmt für seine lebendigen, lichtdurchfluteten Gemälde, die oft Szenen des gesellschaftlichen Lebens, Porträts, Landschaften und vor allem Frauenfiguren zeigen. Renoir gehörte zu den führenden Vertretern des Impressionismus, zusammen mit Künstlern wie Claude Monet und Edgar Degas.
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