Reizgas in Volksschule – 19 Kinder verletzt

Weil Unbekannte Reizgas in einer deutschen Volksschule im nordrhein-westfälischen Hürth versprüht haben, mussten zwölf Kinder in ein Spital gebracht werden. Insgesamt untersuchten die Rettungskräfte 49 Kinder.

Die Feuerwehr hatte einen "Massenanfall" an Verletzten ausgelöst. Laut Feuerwehr wurde der Alarm gegen 10.20 Uhr ausgelöst. Acht Rettungswagen rasten zur Schule im Rhein-Erft-Kreis, fünf Notärzte waren im Einsatz. Die Feuerwehr räumte die Einrichtung.