Reizgas in Volksschule – 19 Kinder verletzt
Weil Unbekannte Reizgas in einer deutschen Volksschule im nordrhein-westfälischen Hürth versprüht haben, mussten zwölf Kinder in ein Spital gebracht werden. Insgesamt untersuchten die Rettungskräfte 49 Kinder.
Die Feuerwehr hatte einen "Massenanfall" an Verletzten ausgelöst. Laut Feuerwehr wurde der Alarm gegen 10.20 Uhr ausgelöst. Acht Rettungswagen rasten zur Schule im Rhein-Erft-Kreis, fünf Notärzte waren im Einsatz. Die Feuerwehr räumte die Einrichtung.
Von den 49 untersuchten Kindern, die über Schwindel, Augenreizungen oder Husten klagten, wurden am Ende 19 als verletzt eingestuft. Sieben konnten an Ort und Stelle behandelt und in die Obhut der Eltern übergeben werden, die anderen mussten in die Klinik gebracht werden. Die Polizei sperrte das Gelände ab und hat die Ermittlungen übernommen.
