Reihenhaus in Wolfenbüttel eingestürzt: Bewohner (83) vermisst
Zusammenfassung
- Reihenhaus in Wolfenbüttel nach erheblicher Detonation eingestürzt, 83-jähriger Bewohner vermisst.
- Rund 140 Feuerwehrkräfte im Einsatz, ein Gebäudeteil brannte, eine Feuerwehrkraft verletzt.
- 21 Menschen wurden betreut, Brand unter Kontrolle, Ursache des Unglücks noch unklar.
Nach einer laut Polizeiangaben offensichtlich "erheblichen Detonation" in einem Reihenhaus im niedersächsischen Wolfenbüttel wird ein 83 Jahre alter Bewohner vermisst.
Man könne noch "noch keine Angaben über den Aufenthaltsort dieser Person" machen, teilte die Polizei mit. Ein Bagger und ein Kran rückten in der Nacht auf Samstag an, um die Trümmer des eingestürzten Hauses nach und nach abzutragen und die Suche nach dem Mann zu erleichtern.
Brand unter Kontrolle
Eine dicke Ziegelmauer des Hauses stürzte komplett ein, ein Gebäudeteil ging laut Feuerwehr in Flammen auf. Demnach waren rund 140 Feuerwehrkräfte im Einsatz, in ihren Reihen gab es eine Verletzte. Der Brand sei unter Kontrolle, hieß es. Die Ermittlungen zur Ursache laufen indes noch.
Die Polizei hatte nach dem Vorfall zunächst von mehreren Verletzten berichtet. 21 Menschen seien von den Rettungskräften und der Feuerwehr betreut worden, hieß es.
