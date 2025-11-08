Reihenhaus in Wolfenbüttel eingestürzt: Bewohner (83) vermisst

Nach einer laut Polizeiangaben offensichtlich "erheblichen Detonation" in einem Reihenhaus im niedersächsischen Wolfenbüttel wird ein 83 Jahre alter Bewohner vermisst.

Man könne noch "noch keine Angaben über den Aufenthaltsort dieser Person" machen, teilte die Polizei mit. Ein Bagger und ein Kran rückten in der Nacht auf Samstag an, um die Trümmer des eingestürzten Hauses nach und nach abzutragen und die Suche nach dem Mann zu erleichtern.