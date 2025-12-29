Schwere Überschwemmungen in Südspanien

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei schweren Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle ist im Süden Spaniens mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche sei bei der Suche nach Vermissten nahe der andalusischen Stadt Málaga gefunden worden, teilten die spanischen Rettungskräfte am Sonntag im Onlinedienst X mit. Zwei weitere Menschen werden demnach vermisst, einer nahe Málaga, ein weiterer in der Region Granada.

In Onlinediensten verbreitete Videoaufnahmen zeigten am Sonntag überflutete Straßen in mehreren Dörfern der Region Andalusien sowie Einsatzkräfte bei Aufräumarbeiten. Die spanische Wetterbehörde Aemet setzte am Sonntagmittag ihre Warnstufe für Andalusien von "rot" auf "orange" herunter. Sánchez ruft zu "größter Vorsicht" auf Die benachbarte Region Murcia war indes weiterhin von starken Regenfällen betroffen. Auch auf die Küste um Valencia ging weiter heftiger Regen nieder, die Behörden warnten vor Überschwemmungen und Sturzfluten. Regierungschef Pedro Sánchez rief die Bevölkerung zu "größter Vorsicht" auf.