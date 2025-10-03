Überraschende Begleitung: Rechtspopulistin Le Pen kam mit Katzenbaby zu Premier

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei Verhandlungen kommt es häufig auf die richtige Begleitung an: Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen ist zur jüngsten Verhandlungsrunde mit dem Premierminister nicht wie üblich mit Parteichef Jordan Bardella, sondern mit einem Katzenbaby erschienen. Die Oppositionspolitikerin trug die Transportbox mit dem Jungtier am Freitag hinter ihrem Rücken, als sie auf die wartenden Fotografen zulief.

Ob sie damit Premierminister Sébastien Lecornu weich stimmen oder sich einmal mehr als Tierfreundin ins Szene setzen wollte, blieb offen. Vize-Fraktionschefin Caroline Parmentier hatte am Vortag ein Foto von Le Pen mit dem neugeborenen Kätzchen in der Hand gepostet und dazu geschrieben: "Zwischen zwei Abstimmungen mit dem Fläschchen gefüttert."