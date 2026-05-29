Unternehmen von Jeff Bezos: Blue-Origin-Rakete auf Startrampe explodiert

Eine Rakete des US-Raumfahrtunternehmens Blue Origin ist Medienberichten zufolge bei einem Test auf der Startrampe explodiert. Die Explosion der New-Glenn-Rakete habe sich auf dem Raumfahrtstützpunkt Cape Canaveral im Bundesstaat Florida ereignet, berichteten US-Medien am Donnerstag. Das Unternehmen von US-Milliardär Jeff Bezos meldete zunächst lediglich eine "Anomalie" während eines Raketentests.

In einer kurzen Erklärung von Blue Origin im Onlinedienst X wurde zudem betont, dass es keine Vermissten unter dem an dem Test beteiligten Team gebe. "Wir haben während des Zündungstests eine Anomalie festgestellt", hieß es. "Das gesamte Personal wurde gezählt."

Die New-Glenn-Rakete spielt eine zentrale Rolle bei den Raumfahrtambitionen von Jeff Bezos. Blue Origin konkurriert mit SpaceX von Elon Musk unter anderem als Dienstleister für die US-Weltraumagentur NASA bei ihrem Mondfahrt-Programm Artemis.