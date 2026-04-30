Vater soll in Frankreich Kinder bei Pyjama-Partys missbraucht haben

Die Justiz in Südfrankreich ermittelt gegen einen Mann, der 34 Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren vor allem während Pyjama-Partys vergewaltigt und sexuell missbraucht haben soll. Der 40-jährige Vater habe den Großteil der Taten gestanden, die auf 127 Videos und 197 Fotos festgehalten wurden, die Fahnder bei ihm daheim fanden, teilte die Staatsanwaltschaft in Villefranche-sur-Saône mit.

Die Ermittlungen kamen Ende 2024 nach Anzeigen mehrerer Eltern ins Rollen. Der Vater hatte demnach Mitschüler seiner Kinder zu Übernachtungspartys und Geburtstagsfeiern eingeladen, während denen er den Kindern sexuelle Gewalt antat.

Kleine Gemeinde unter Schock

In der kleinen Gemeinde Lucenay nördlich von Lyon, wo der Verdächtige wohnte und es zu den Taten kam, löste das Bekanntwerden der Ermittlungen eine Schockwelle aus, wie französische Medien berichteten. In der Volksschule des Ortes, die viele der Opfer besuchten, wurde umfangreiche psychologische und juristische Hilfe für die betroffenen Familien bereitgestellt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Für die Befragung der Kinder wurden darauf spezialisierte Ermittler hinzugeholt.