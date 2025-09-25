Pole gelingt erstmals Everest-Ski-Abfahrt ohne Sauerstoff

Der polnische Bergsteiger Andrzej Bargiel hat als erster Mensch eine Skiabfahrt vom Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff geschafft.

Wie der Organisator seiner Expedition am Donnerstag mitteilte, erreichte Bargiel wie geplant auf Skiern und ohne Flaschensauerstoff das Basislager. Bargiel hatte den 8.849 Meter hohen Gipfel am Montag erreicht. "Ich stehe auf dem höchsten Berg der Welt und werde ihn auf Skiern hinunterfahren", sagte er in einem Instagram-Video.

Er sei dann erst zum Camp 2 gefahren, habe dort eine Nacht verbracht und am nächsten Tag auf Skiern das Basislager erreicht, sagte Chhang Dawa Sherpa von der Expeditionsfirma Seven Summit Trek. Diese "extreme Herausforderung" habe kein Bergsteiger vor ihm geschafft.