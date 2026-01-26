Pizzakurier baut Unfall, rauchte 7 Joints in der Nacht davor
Ein Pizzalieferant hat in Bamberg während der Arbeit unter Drogeneinfluss auf schneeglatter Fahrbahn einen Unfall gebaut.
Der 19-Jährige geriet am Sonntagabend vermutlich wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ins Schleudern und krachte mit seinem Wagen gegen die Metalleinfassung eines Baumes, wie die Polizei mitteilte. Er blieb unverletzt.
Er informierte zunächst selbst die Polizei, fuhr dann jedoch erstmal weiter, um eine Bestellung auszuliefern. Dort trafen ihn die Beamten an. Der 19-Jährige sei sehr aufgeregt gewesen und habe angegeben, am Abend zuvor und in der Nacht insgesamt sieben Joints geraucht zu haben, hieß es. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher.
