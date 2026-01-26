Pizzakurier baut Unfall, rauchte 7 Joints in der Nacht davor

Ein Pizzalieferant hat in Bamberg während der Arbeit unter Drogeneinfluss auf schneeglatter Fahrbahn einen Unfall gebaut.

Der 19-Jährige geriet am Sonntagabend vermutlich wegen der winterlichen Straßenverhältnisse ins Schleudern und krachte mit seinem Wagen gegen die Metalleinfassung eines Baumes, wie die Polizei mitteilte. Er blieb unverletzt.