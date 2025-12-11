Pipeline-Leck in der Uckermark: 200.000 Liter Rohöl ausgetreten

Das Leck an einer Pipeline in der brandenburgischen Uckermark ist geschlossen. In der Nacht auf Donnerstag beendeten die Feuerwehren zwischen 2.00 und 3.00 Uhr ihren Einsatz, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost sagte.

Diese koordiniert Rettungs-, Feuerwehr- und Katastropheneinsätze. Das Leck in der Pipeline, die von Rostock nach Schwedt führt, war am Mittwochabend bei einem Arbeitsunfall entstanden - mindestens 200.000 Liter Rohöl traten aus.