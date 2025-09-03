Pilot war zu betrunken: 18 Stunden Verspätung bei Fluglinie

Die japanische Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) sorgt erneut mit Alkohol-Eskapaden ihres Flugpersonals für peinliche Schlagzeilen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf JAL berichtete, verursachte ein Pilot der Fluggesellschaft kürzlich wegen Alkoholkonsums stundenlange Verspätungen auf der Route von Hawaii nach Japan.

Der Pilot habe sich am Tag des geplanten Abflugs krankgemeldet und gestanden, am Vortag in einem Hotel getrunken zu haben. Ein Ersatzpilot sei eingesprungen, doch der Flug sowie zwei weitere Flüge hätten sich um bis zu 18 Stunden verspätet.