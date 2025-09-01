Bruchlandung mit Leichtflugzeug: Pilot vergaß, Fahrwerk auszufahren

Ein 56-jähriger Deutscher hat Sonntagnachmittag am Flugplatz in Langkampfen in Tirol (Bezirk Kufstein) mit seinem Leichtflugzeug eine Bruchlandung hingelegt. Nach eigenen Angaben hatte der Mann vergessen, das Fahrwerk auszufahren. Die Maschine kam schließlich nach rund 50 Metern beschädigt zum Stillstand. Der Pilot wurde nicht verletzt, berichtete die Polizei.