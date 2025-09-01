Bruchlandung mit Leichtflugzeug: Pilot vergaß, Fahrwerk auszufahren
Der Pilot wurde laut Polizeiauskunft nicht verletzt. Die Schadenssumme ist nicht bekannt.
Ein 56-jähriger Deutscher hat Sonntagnachmittag am Flugplatz in Langkampfen in Tirol (Bezirk Kufstein) mit seinem Leichtflugzeug eine Bruchlandung hingelegt. Nach eigenen Angaben hatte der Mann vergessen, das Fahrwerk auszufahren. Die Maschine kam schließlich nach rund 50 Metern beschädigt zum Stillstand. Der Pilot wurde nicht verletzt, berichtete die Polizei.
Nach der ungewollten Bruchlandung standen neben der Exekutive auch die Feuerwehren aus Unterlangkampfen und Kufstein im Einsatz. Diese halfen, das beschädigte Flugzeug zu bergen. Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst unklar.
Kommentare