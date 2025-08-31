Wildwest-Szenen nach Überholmanöver in Wörgl: Deutscher schoss in die Luft

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein 32-jähriger Deutscher ist verdächtig, am Freitagnachmittag in Wörgl (Bezirk Kufstein) nach einem Überholmanöver eine Waffe gegen den Kontrahenten gezückt und einen Schuss in die Luft abgegeben zu haben.

Zum Vorfall soll es gegen 16.45 Uhr im Straßenverkehr im Stadtgebiet von Wörgl gekommen sein. Ein 35-jähriger Bosnier soll nach einem Überholmanöver vom Deutschen mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden sein, danach dürfte dieser einen Schuss in die Luft abgegeben haben.