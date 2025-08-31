Wildwest-Szenen nach Überholmanöver in Wörgl: Deutscher schoss in die Luft
Zusammenfassung
- 32-jähriger Deutscher schoss nach Überholmanöver in Wörgl in die Luft und bedrohte einen 35-jährigen Bosnier mit einer Waffe.
- Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, Waffen von ihm und seiner Frau wurden sichergestellt und vorläufige Waffenverbote verhängt.
- Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kufstein sind laut Polizei in Vorbereitung.
Ein 32-jähriger Deutscher ist verdächtig, am Freitagnachmittag in Wörgl (Bezirk Kufstein) nach einem Überholmanöver eine Waffe gegen den Kontrahenten gezückt und einen Schuss in die Luft abgegeben zu haben.
Zum Vorfall soll es gegen 16.45 Uhr im Straßenverkehr im Stadtgebiet von Wörgl gekommen sein. Ein 35-jähriger Bosnier soll nach einem Überholmanöver vom Deutschen mit einer Faustfeuerwaffe bedroht worden sein, danach dürfte dieser einen Schuss in die Luft abgegeben haben.
Der Deutsche wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Es wurden die Waffen des Mannes und auch seiner Gattin sichergestellt und vorläufige Waffenverbote verhängt. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die Bezirkshauptmannschaft Kufstein folgen laut Polizei noch.
