Nach 50 Jahren: Gestohlenes Millionen-Kunstwerk in Ausstellung entdeckt

Die Kunstjournalisten staunten wohl nicht schlecht, als sie im niederländischen Gouda erkannten, was für ein Bild sich da vor ihnen befand: Das Gemälde „Die Frau mit der Glut“ des berühmten flämischen Malers Pieter Bruegel der Jüngere , das seit den 1970er-Jahren aus einem Museum in Danzig, Polen , vermisst wird.

Wie viel es heute wert ist, ist schwer zu sagen, der Preis dürfte aber in Millionenhöhe liegen, wie bei Bruegel-Bildern üblich. Die niederländische Polizei ermittelt. Und Polen will sich das Werk offenbar zurückholen. Die heutigen Eigentümer sagen, sie hätten das Bild geerbt.

In „Die Frau mit der Glut“ hält eine Frau in der Hand eine Zange mit glühenden Kohlen und in der anderen einen Wasserkessel - eine Verbildlichung eines vor Heuchlern warnenden, niederländischen Sprichworts: "Vertraue keiner Person, die in einer Hand Wasser und in der anderen Feuer trägt."