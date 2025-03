Prozess gegen deutschen Pfleger nach Tötungsdelikten im Spital.

Der Prozess in der Stadt in Nordrhein-Westfalen begann am Montag mit der Verlesung der Anklage. Der 44-jährige Pfleger äußerte sich zum Prozessbeginn nicht.

Ihm wird vorgeworfen, insgesamt 26 Patienten starke Beruhigungsmittel oder auch Schmerzmittel verabreicht zu haben, teilweise auch mehrfach.

In neun Fällen führte dies laut Anklage zum Tod. In 34 Fällen geht die Staatsanwaltschaft von Mordversuchen aus. Die Taten beging der 44-Jährige demnach zwischen Dezember 2023 und Mai 2024 in einem Krankenhaus in Würselen nahe Aachen.