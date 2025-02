"Mordlust": Berliner Arzt soll mindestens 10 Patienten getötet haben

Der Fall nimmt immer größere Dimensionen an: Ein bereits inhaftierter Berliner Palliativmediziner soll mindestens 10 Menschen getötet haben.

Staatsanwaltschaft und Polizei rufen auch dazu auf, Hinweise zu geben. "Gibt es noch Kolleginnen und Kollegen des Tatverdächtigen oder Angehörige von Betreuten, die bisher keinen Kontakt zur Polizei hatten, aber ebenfalls Verdachtsmomente beim Tod ihrer Angehörigen und/oder Patienten hatten?", heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Arzt sitzt seit Sommer im Gefängnis

Der Mediziner sitzt seit Anfang August in Untersuchungshaft. Zunächst ging es um vier Fälle im Zeitraum von 11. Juni und 24. Juli 2024. Der 40-Jährige stand im Verdacht, in dieser Zeit 4 Patientinnen im Alter zwischen 72 und 94 Jahren in deren Wohnungen getötet zu haben.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Arzt auch für den Tod von 2 Frauen im Alter von 61 und 70 Jahren sowie von zwei 70 und 83 Jahre alten Männern verantwortlich sein soll. Auch ihnen soll er jeweils ein "Gemisch verschiedener Medikamente" verabreicht haben.