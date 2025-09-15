Kurios: Polizei stoppte Auto mit Pferd im Kofferraum

Polizisten haben im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen eine Autofahrerin mit einem Pony im Kofferraum gestoppt. Die ungewöhnliche Ladung fiel vor knapp zwei Wochen bei einer Verkehrskontrolle bei Alsdorf nahe Aachen auf, wie die Aachener Polizei am Montag berichtete.

Das weiße Pony stand auf der umgeklappten Rückbank des pinken Autos auf einem Teppich und schien den Angaben zufolge "tiefenentspannt". Es hatte auch einen Kübel mit Futter dabei.