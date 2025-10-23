Bayern: Pensionistenpaar überwältigte und fesselte Telefonbetrüger

Ein Ehepaar hat in Rehau (Landkreis Hof) in Bayern einen mutmaßlichen Telefonbetrüger überwältigt, gefesselt und an die Polizei übergeben.

Die Betrüger sollen am Dienstag bei dem pensionierten Polizisten und dessen Ehefrau angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Die Anrufer wollten das Ehepaar dazu bringen, Gold und Wertsachen "zu ihrer Sicherheit" vor die Haustür zu stellen. Der 71-Jährige ging scheinbar darauf ein, seine Ehefrau verständigte die Polizei.