Bayern: Pensionistenpaar überwältigte und fesselte Telefonbetrüger
- Ein Ehepaar in Rehau, darunter ein pensionierter Polizist, wurde von Telefonbetrügern kontaktiert, die sich als Polizeibeamte ausgaben.
- Der 71-Jährige täuschte eine Kooperation vor, während seine Frau die Polizei informierte, und überwältigte den mutmaßlichen Betrüger mit einem Holzstiel.
- Die Polizei nahm den 21-jährigen Tatverdächtigen fest, der nach ärztlicher Untersuchung in Untersuchungshaft kam.
Ein Ehepaar hat in Rehau (Landkreis Hof) in Bayern einen mutmaßlichen Telefonbetrüger überwältigt, gefesselt und an die Polizei übergeben.
Die Betrüger sollen am Dienstag bei dem pensionierten Polizisten und dessen Ehefrau angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Die Anrufer wollten das Ehepaar dazu bringen, Gold und Wertsachen "zu ihrer Sicherheit" vor die Haustür zu stellen. Der 71-Jährige ging scheinbar darauf ein, seine Ehefrau verständigte die Polizei.
Mit Holzstiel überwältigt
Als der Geldabholer am vermeintlichen Übergabeort eintraf, überwältigte ihn der Mann mit einem Holzstiel. Er verpasste dem mutmaßlichen Betrüger einen Hieb und fesselte ihn.
Kurze Zeit später nahmen Polizisten den 21-Jährigen fest. Weil der Beschuldigte über Schmerzen klagte, wurde er zunächst ärztlich untersucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde er am Mittwoch am Amtsgericht vorgeführt und kam in eine Justizvollzugsanstalt.
