Peinliche Rede einer Uni-Rektorin: Die KI erfand die Zitate

Albert Einstein hätte es sagen können: "Dogmen sind der Feind des Fortschritts." Doch tatsächlich hat der Nobelpreisträger diesen Satz nicht gesagt. Vielmehr hat die Künstliche Intelligenz diesen Satz frei erfunden und sie Einstein zugeschrieben, hat also halluziniert. Was nicht weiter schlimm gewesen wäre, hätte nicht Petra de Sutter, die neue Rektorin der belgischen Universität Gent, im September die KI zum Verfassen einer Rede verwendet. Denn die KI jubelte der Rektorin noch weitere falsche Zitate und einige andere Fehler unter.

Unmittelbar nach der Antrittsrede der frisch gekürten Rektorin, die zuvor Belgiens Vize-Premierministerin gewesen war, wiesen Kollegin die Akademikerin auf einige Fehler hin. Doch erst Journalisten der Plattform "Aapache" machten die falschen Zitate und die KI-generierte Rede publik. „Wissen beschreibt und beherrscht die Realität; Weisheit sucht Antworten auf existenzielle Fragen – und ist mit Kultur und Ethik verbunden“ lautet etwa ein weiteres Zitat, das laut Rektorin de Sutter vom Psychologen Paul Verhaeghe stammte - was allerdings nicht stimmte.

Das wirklich Peinliche daran: De Sutter selbst war in ihrer Rede auf die Gefahren der KI eingegangen. Sie warnte davor, den Ergebnissen von KI-Tools „nicht blind zu vertrauen“ und dass KI-generierte Texte „nicht immer leicht von Originalwerken zu unterscheiden“ seien.