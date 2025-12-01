Party mit Alkohol: Schauspieler im Iran festgenommen

Im Iran haben Sicherheitskräfte eine Geburtstagsfeier bekannter Schauspielerinnen und Schauspieler aufgelöst. Sieben Prominente seien festgenommen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars.

Die Gäste kamen demnach inzwischen auf Kaution frei. Bei dem Einsatz seien 38 Liter Alkohol beschlagnahmt worden. In dem Artikel wurden lediglich die Initialen, nicht jedoch die vollständigen Namen der Prominenten genannt.