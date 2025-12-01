Party mit Alkohol: Schauspieler im Iran festgenommen
- Iranische Sicherheitskräfte lösten eine Geburtstagsfeier bekannter Schauspielerinnen und Schauspieler auf und nahmen sieben Prominente fest.
- Bei dem Einsatz wurden 38 Liter Alkohol beschlagnahmt, die Gäste kamen später auf Kaution frei.
- Alkoholkonsum ist im Iran verboten, Razzien gegen Partys sind häufig, Durchsuchungen bei Prominenten jedoch selten.
Im Iran haben Sicherheitskräfte eine Geburtstagsfeier bekannter Schauspielerinnen und Schauspieler aufgelöst. Sieben Prominente seien festgenommen worden, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars.
Die Gäste kamen demnach inzwischen auf Kaution frei. Bei dem Einsatz seien 38 Liter Alkohol beschlagnahmt worden. In dem Artikel wurden lediglich die Initialen, nicht jedoch die vollständigen Namen der Prominenten genannt.
Regelmäßige Razzien
Alkoholkonsum ist in der Islamischen Republik strikt verboten, in den Metropolen jedoch weit verbreitet. Regelmäßig geht die Polizei gegen Partys vor.
Durchsuchungen bei Prominenten und in der Oberschicht sind allerdings selten. In der Vergangenheit kam es zudem wiederholt zu Methanol-Vergiftungen durch gepanschten Alkohol.
