7.000 Menschen bei Christmette im Petersdom: Papst mahnte Frieden ein

Im Heiligen Land wird Weihnachten in diesem Jahr wegen des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas sehr still begangen. In Bethlehem im Westjordanland - der ├ťberlieferung nach der Geburtsort von Jesus Christus - sind anders als ├╝blich kaum Touristen. Auf Weihnachtsb├Ąume wurde verzichtet. Der Zugang zur Stadt ist durch Stra├čensperren der israelischen Armee extrem eingeschr├Ąnkt. Auch in Jerusalem gibt es praktisch keine Weihnachtsdekoration.