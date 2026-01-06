Papst schloss Heilige Pforte: Katholisches Festjahr mit Rekordzahlen beendet

Das Heilige Jahr 2025 der Katholischen Kirche ist vorüber. In einer feierlichen Zeremonie am Dreikönigstag schloss ein sichtlich bewegter Papst Leo XIV. am Dienstag die Heilige Pforte am Petersdom. Das rechte Bronzeportal der Papstbasilika wird nur zu "Jubeljahren" geöffnet, die zumeist alle 25 Jahre stattfinden. Allerdings jähren sich 2033 Tod und Auferstehung von Jesus Christus zum 2.000. Mal. Der Papst könnte ein außerordentliches Festjahr ausrufen.

Nach den Worten "Diese Heilige Pforte schließt sich, aber die Pforte deiner Gnade schließt sich nicht", kniete der Papst zunächst auf der Schwelle der Tür nieder. Dann schloss er mit beiden Händen die Doppelflügeltür, durch die im Laufe der vergangenen 54 Wochen mehr als 33,4 Millionen Menschen aus 185 Ländern gepilgert waren. Traditionsgemäß wird die Pforte in den kommenden Tagen auch wieder zugemauert. Leos am 21. April verstorbener Vorgänger Franziskus hatte die Heilige Pforte am Heiligen Abend 2024 geöffnet und damit das Startsignal für das Heilige Jahr gegeben. An der Messe zum Hochfest Epiphanie (Erscheinung des Herrn) und der Schließung der Heiligen Pforte am Dienstag nahm auch Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella im Petersdom teil.