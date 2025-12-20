Papst Leo XIV. lernt Deutsch mit dem beliebten Sprachlernportal Duolingo. Vor allem nachts widmet er sich dem Erlernen der neuen Sprache, berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica. Der im Mai zum Papst gewählte Robert Prevost, der erste US-Pontifex in der Geschichte der Kirche, spricht neben seiner englischen Muttersprache fließend Italienisch und Französisch. Außerdem hat er Grundkenntnisse in Portugiesisch.

Der Bruder des Papstes, John Prevost, bestätigte gegenüber dem National Catholic Reporter, dass der Papst Deutsch lerne. Auch die nächtlichen Lernzeiten des Papstes bestätigte er: "Er steht noch vor sechs Uhr auf. Wenn er mitten in der Nacht aufwacht, spielt er das Online-Wortspiel "Words With Friends", und ich frage ihn dann: 'Was machst du um drei Uhr morgens?' - er sagt nur: 'Ich konnte nicht schlafen'". Papst spielt Online-Wortspiel "Words With Friends" Der Papst spiele "Words With Friends" - vor allem mit seinem Bruder John Prevost -, um sich zu entspannen und den Kontakt zur Familie zu halten. Außerdem trage der Papst eine Apple Watch, wie sein Bruder enthüllte.