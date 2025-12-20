Papst Leo XIV. lernt Deutsch
Zusammenfassung
- Papst Leo XIV. lernt nachts Deutsch mit Duolingo und spielt das Online-Wortspiel "Words With Friends".
- Der Papst plant, in seiner zukünftigen Residenz im Apostolischen Palast einen Trainingsbereich einzurichten.
- Sein Bruder John Prevost bestätigt die nächtlichen Lernaktivitäten und berichtet von sportlichen Plänen und einer Apple Watch.
Papst Leo XIV. lernt Deutsch mit dem beliebten Sprachlernportal Duolingo. Vor allem nachts widmet er sich dem Erlernen der neuen Sprache, berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica.
Der im Mai zum Papst gewählte Robert Prevost, der erste US-Pontifex in der Geschichte der Kirche, spricht neben seiner englischen Muttersprache fließend Italienisch und Französisch. Außerdem hat er Grundkenntnisse in Portugiesisch.
Der Bruder des Papstes, John Prevost, bestätigte gegenüber dem National Catholic Reporter, dass der Papst Deutsch lerne. Auch die nächtlichen Lernzeiten des Papstes bestätigte er: "Er steht noch vor sechs Uhr auf. Wenn er mitten in der Nacht aufwacht, spielt er das Online-Wortspiel "Words With Friends", und ich frage ihn dann: 'Was machst du um drei Uhr morgens?' - er sagt nur: 'Ich konnte nicht schlafen'".
Papst spielt Online-Wortspiel "Words With Friends"
Der Papst spiele "Words With Friends" - vor allem mit seinem Bruder John Prevost -, um sich zu entspannen und den Kontakt zur Familie zu halten. Außerdem trage der Papst eine Apple Watch, wie sein Bruder enthüllte.
Darüber hinaus verriet John Prevost, dass der sportliche Papst plane, in seiner zukünftigen Residenz im Apostolischen Palast einen Trainingsbereich einzurichten, sobald die Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind. "Er wirkt müder als früher, man sieht es ihm an. Er versucht, Ruhe zu bewahren und zu einer angemessenen Zeit schlafen zu gehen. Er spielt Tennis in Castel Gandolfo. Wenn die Renovierung fertig ist, möchte er im Palast eine Trainingsausstattung installieren, um dort Sport zu treiben", erklärte sein Bruder.
Kommentare