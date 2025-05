Erster Eindruck: Warum Leo XIV. auf viele sympathisch wirkt

Die Rufen wollen nicht verklingen - "Viva il Papa!" und "Leo, Leone!". Und Papst Leo XIV., der vor wenigen Stunden der Welt noch gänzlich unbekannt, lässt sie auf sich wirken. Faltet die Hände zum Dank, blickt in die jubelnde Menschenmenge am Petersplatz, hält inne. Die Fernsehkameras halten jede Regung fest, fokussieren sein Gesicht in Nahaufnahmen.

Was er, der bis eben noch Robert Prevost hieß, in diesen Abendstunden des 8. Mai denkt, was in ihm vorgeht und von nun an zu tun gedenkt - das weiß nur er.