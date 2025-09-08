"Scusa": Papst Leo schlägt versehentlich einen Kameramann

Papst Leo XIV. hat bei einer Fahrt mit dem Papamobil über den Petersplatz einem Kameramann einen Schlag verpasst - allerdings ohne Absicht. Der 69-jährige US-Amerikaner versuchte, aus dem offenen Auto heraus einen Gegenstand aufzufangen, der ihm aus der Menschenmenge zugeworfen worden war.

Dabei griff er mit Schwung nach hinten und direkt in die Kamera, was den offiziellen Kameramann in seiner Begleitung kurz durchrüttelte. Glücklicherweise ging alles ohne Verletzungen ab.