"Komplexes Krankheitsbild": Papst Franziskus muss länger im Spital bleiben

Papst Franziskus muss wahrscheinlich länger im Krankenhaus bleiben. Nach einer neuen Diagnose, die der Vatikan verbreitete, leidet der 88-Jährige an einer „polymikrobiellen Infektion der Atemwege“, weshalb die Behandlung umgestellt werde.

Weiter hieß es in einer Mitteilung des Heiligen Stuhls: „Alle bisher durchgeführten Untersuchungen deuten auf ein komplexes Krankheitsbild hin, das einen entsprechenden Krankenhausaufenthalt erfordert.“

Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken wird seit Freitag in einer Klinik in Rom stationär behandelt. Bisher hatte es vom Vatikan geheißen, Franziskus leide an einer Erkrankung der Atemwege, einer Bronchitis.

Unter einer polymikrobiellen Infektion der Atemwege verstehen Mediziner, dass sich bakterielle Lebensgemeinschaften in der Lunge etabliert haben, die schwer zu behandeln sind.