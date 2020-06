Papageien freigelassen: Ehepaar tötet junge Babysitterin

Die Tötung einer Achtjährigen hat in Pakistan zu einem Aufschrei in den sozialen Medien geführt. Die junge Babysitterin sei von einem Ehepaar am vergangenen Freitag geschlagen worden, nachdem sie versehentlich Papageien freigelassen habe, sagte ein Polizeibeamter.

Laut Polizei war das Mädchen am Sonntag an seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus in Rawalpindi nahe der Hauptstadt Islamabad gestorben. Eine Autopsie ergab, dass es mehrfach in den Bauch getreten und geschlagen wurde. Die Menschenrechtsministerin Shireen Mazari versprach, den Fall vor Gericht zu bringen.

Beschäftigung von Kindern verboten

Nach Polizeiangaben hatte das Ehepaar die Achtjährige geschlagen, nachdem die Papageien der Familie entflogen waren. Die Babysitterin habe sie füttern wollen und den Käfig geöffnet, berichtete der Polizeibeamte. Der Tod des Mädchens löste in Pakistan erneut eine Debatte über die Beschäftigung von Kindern als Hausangestellte aus. Die Praxis ist in dem südasiatischen Land zwar verboten, aber viele setzen sich darüber hinweg.

Die Menschenrechtsaktivistin Farzana Bari sagte: "Solche schrecklichen Vorfälle haben unsere Gesellschaft viele Male erschüttert." Kinder würden oft in einer Umgebung des Missbrauchs arbeiten. "Diesmal müssen wir alle dafür stehen, um einen George-Floyd-Moment in Pakistan auszulösen", sagte sie mit Blick auf die Proteste gegen Rassismus in den USA nach dem Tod eines Afroamerikaners. Der Aktivist Taimur Kamal forderte, die Regierung müsse für eine Einhaltung des Verbots sorgen.