Vermeintlich vermisstes Paar aus Österreich sorgte für Großeinsatz in Lignano
Der Alarm um ein angeblich im Meer der friaulischen Badeortschaft Lignano Sabbiadoro vermisstes österreichisches Paar hat sich am Sonntag nach zweistündiger Suchaktion als unbegründet herausgestellt. Die beiden jungen Menschen wurden wohlbehalten in ihrer Unterkunft aufgefunden, wo sie sich ausruhten.
Die beiden - ein junger Mann und eine junge Frau aus Österreich - waren in Lignano zum Schwimmen ins Wasser gegangen, berichteten lokale Medien. Laut Aussagen einiger Zeugen sollen sie nicht mehr eigenständig an Land zurückgekehrt sein. Daraufhin wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet, bei der unter anderem Boote der Küstenwache, ein Hubschrauber sowie weitere Einsatzkräfte beteiligt waren.
Erst nach etwa zwei Stunden stellte sich heraus, dass es das Paar doch aus eigener Kraft an den Strand geschafft hatte und sich anschließend in seine Unterkunft zurückgezogen hatte, um sich auszuruhen. Sämtliche Einsatzkräfte und Fahrzeuge von Polizei und Rettungsdiensten konnten daraufhin zurückkehren.
