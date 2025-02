Im Chaos um die Eroberung der Millionenstadt Goma im Ostkongo sind bei einem Gefängnisausbruch mindestens 160 Frauen vergewaltigt worden. Es handelte sich dabei um weibliche Insassen des Gefängnisses in Goma, aus dem im Zuge der Kämpfe am 27. Jänner Tausende Häftlinge entkamen. Mutmaßlich von Ruanda unterstützte Rebellen nahmen an dem Tag die Provinzhauptstadt im Osten der Demokratischen Republik Kongo ein.

"Mehr als 160 Frauen im Munzenze-Gefängnis wurden vergewaltigt, und eine noch unbekannte Zahl wurde verbrannt, als ihr Gefängnisflügel in Brand gesteckt wurde", sagte der zuständige Kriminalbeamte Robert Kayembe der Deutschen Presse-Agentur am Telefon.

Die Vizechefin der in Goma stationierten UN-Friedensmission Monusco, Vivian van de Perre, berichtete der britischen Zeitung "Guardian" von Hunderten Opfern. "Es gab einen großen Gefängnisausbruch mit 4.000 entflohenen Gefangenen. In diesem Gefängnis befanden sich auch einige Hundert Frauen. Sie wurden alle vergewaltigt, und dann setzten sie den Frauentrakt in Brand. Danach starben sie alle", sagte sie dem "Guardian".