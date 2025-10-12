Orcas versanken Segeljacht von Familie vor Portugal

Orcas haben vor der Küste von Portugal ein französisches Segelboot mit einer fünfköpfigen Familie an Bord zum Sinken gebracht. Der Zwischenfall ereignete sich etwa 45 Seemeilen (knapp 84 Kilometer) vor der Küste von Peniche, wie die Zeitung Correio da Manhã und weitere portugiesische Medien am Sonntag unter Berufung auf die Behörden berichteten. Die elf Meter lange Jacht "Ti`fare" sei zwar gesunken, die Insassen blieben aber unverletzt.

Betroffen war ein französisch-portugiesisches Ehepaar und die drei Töchter im Alter von acht, zehn und zwölf Jahren. Die Familie, die laut Correio da Manhã ihre Reise am 29. September in der französischen Stadt Lorient begonnen hatte, konnte per Funk einen Notruf an das Seenotrettungszentrum in Lissabon absetzen und sich in ein Rettungsfloß begeben. Ein Fischerboot nahm sie an Bord, anschließend wurde sie von einem Hubschrauber der Luftwaffe zur Militärbasis Montijo gebracht und später in ein Krankenhaus überstellt.