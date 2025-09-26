Während Live-Übertragung: Vorarlberger belästigte Streamerin auf Oktoberfest

Das Video eines Mannes, der während einer Live-Übertragung eine deutsche Streamerin am Münchner Oktoberfest offenbar sexuell belästigt hat, sorgt in sozialen Medien derzeit für Aufsehen. Nutzer machten in der Folge die Identität des Mannes publik, er stammt demnach aus Vorarlberg . Der Betreffende entschuldigte sich am Freitag via Vorarlberger Medien, er bedaure die Tat "zutiefst". Er und seine Familie seien seither Anfeindungen ausgesetzt. Die deutsche Polizei ermittelt.

Die bekannte Influencerin streamte am Donnerstagabend ihren Besuch auf der "Wiesn" live, als sich der offensichtlich betrunkene Mann an sie drängte, sie an Hüfte und Schulter berührte und sie mit obszönen Worten belästigte. Der Hinweis auf die laufende Kamera und ihre Ablehnung hielten ihn nicht ab. Schließlich rechtfertigte er sich, es habe sich um einen Scherz gehandelt. Das Video verbreitet sich seither im Netz und führte zu Diskussionen über sexuelle Belästigung, auch klassische Medien wie die Süddeutsche Zeitung griffen den Fall auf.

Ermittlungen laufen

Internetuser identifizierten den Vorarlberger, der nun sich und seine Familie bedroht sieht. Ihm tue sein Verhalten aufrichtig leid, er habe sich bei der Streamerin vor Ort und auch per E-Mail entschuldigt, so der Mann gegenüber dem ORF Vorarlberg und der Neuen Vorarlberger Tageszeitung. Er wolle weder den Alkohol noch die Situation als Ausrede verwenden und sich auch öffentlich von seinem Auftritt distanzieren.

Er wolle der Streamerin, "meiner Familie und meiner Frau und all jenen, die mich kennen, mein aufrichtiges Bedauern ausdrücken. Dieses Verhalten entspricht in keinster Weise meinen Wertvorstellungen", wurde der Wiesnbesucher zitiert. Der deutschen Polizei soll das Video inzwischen vorliegen, laut Medienberichten laufen Ermittlungen.