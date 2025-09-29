Mega-Strafe beim Oktoberfest: Kokser muss 40.000 Euro zahlen

Neben Unmengen an Bier werden am Oktoberfest laut Münchner Polizei auch illegale Substanzen konsumiert, allen voran Kokain. Rigorose Kontrollen schrecken Dealer ab und veranlassen Besucher dazu, ihren Eigenbedarf selbst ins Festzelt mitzubringen. Bereits 80 Verstöße seien beim diesjährigen Oktoberfest registriert worden.

Eine besonders hohe Strafe wurde jetzt über einen Mann verhängt, der ganz ungeniert in der Öffentlichkeit konsumierte, wie Bild berichtet. Bei der Kontrolle des Oktoberfestbesuchers fanden die Einsatzkräfte 1,17 Gramm Kokain. Dies entspricht mehreren Konsumeinheiten. 40.000 Euro werden laut Polizeiangaben nun von dem 56-Jährigen gefordert.