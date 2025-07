Offline nach 22 Uhr? Englands Pläne gegen die jugendliche Handysucht

Die Zahlen sind beunruhigend: Ein Viertel der britischen 15-Jährigen ist mit dem eigenen Leben unzufrieden – unter Mädchen und Kindern aus benachteiligten Verhältnissen liegt dieser Anteil sogar noch höher. Dazu ist in den vergangenen fünf Jahren die Zahl der Überweisungen von Jugendlichen mit Depressionen an psychiatrische Einrichtungen um die Hälfte gestiegen .

Die britische Regierung will nun mit strengeren Regeln gegensteuern. Wie der Daily Mirror berichtet, arbeitet Technologieminister Peter Kyle an einem Maßnahmenpaket.

Ein wesentlicher Auslöser liegt – wie aktuelle Studien des King’s College erneut bestätigen – buchstäblich auf der Hand: das Smartphone . Der ständige Vergleich mit der vermeintlich perfekten Welt der Social-Media-Influencer , Mobbing , das nicht mehr auf den Schulalltag beschränkt ist, sondern rund um die Uhr stattfindet und nächtliches Scrollen bis weit nach Mitternacht. All das führt zu Schlafmangel , Stress und Vereinsamung im realen Leben.

Technologieminister Peter Kyle bastelt an einem Online-Sicherheitspaket.

Doch vielen Briten gehen diese Maßnahmen nicht weit genug. Ian Russell kämpft seit acht Jahren für strengere Gesetze. Seine Tochter Molly war 14 Jahre alt, als sie sich das Leben nahm, nachdem sie im Internet schädliche Inhalte gesehen hatte. „Und mit jedem Tag, an dem die Regierung die Einführung strengerer Online-Sicherheitsgesetze verzögert hat“, sagte er nun gegenüber der BBC, „haben wir mehr junge Menschenleben verloren und geschädigt.“

Peter Kyle argumentiert im BBC-Interview, dass die sozialen Plattformen aber bereits seit Juli noch einmal stärker in die Pflicht genommen werden. „Dann müssen Plattformen altersgerechtes Material zur Verfügung stellen, andernfalls drohen strafrechtliche Konsequenzen.“

Bevölkerung setzt eigene Maßnahmen

Doch viele Aktivisten nehmen die Regulierung bereits lieber selbst in die Hand: Der Verein Papaya (Parents Against Phone Addiction in Young Adolescents) hat allein im ersten Halbjahr 2025 mit mehr als 9.000 Kindern im Raum Bristol Workshops durchgeführt. 94 Prozent der Teilnehmenden wären danach motiviert gewesen, ihren Technikkonsum zu reduzieren.