Die sterblichen Überreste eines österreichischen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg sind auf 3.120 Metern Höhe an der Trentiner Seite des Adamello-Massivs gefunden worden. Die Entdeckung erfolgte auf dem Lares-Gletscher. Rückgang von Gletscher legt österreichischen Soldaten frei Die Überreste wurden von den Carabinieri des Alpinen Rettungsdienstes von Madonna di Campiglio geborgen, wie Medien berichteten.

Der Rückgang des Gletschers hatte Teile der Uniform und der Ausrüstung freigelegt, die aufgrund der extremen Kälte überraschend gut erhalten geblieben sind. Die Leiche selbst ist dagegen bereits fast vollständig verwest. Überreste in Labor der Denkmalbehörde überführt Der Einsatz stand unter der wissenschaftlichen Leitung der Abteilung für Kulturgüter der Autonomen Provinz Trient und wurde mit Genehmigung der Staatsanwaltschaft Trient durchgeführt. Die Überreste wurden in ein Labor der Denkmalbehörde überführt, wo sie nun spezialisierten Analysen, einschließlich einer Obduktion und historischen Untersuchungen, unterzogen werden. Ziel ist unter anderem die mögliche Identifizierung des Soldaten.

Fund von Massengrab Es ist nicht das erste Mal, dass dieser Gletscher Zeugnisse aus dem Ersten Weltkrieg freigibt. Bereits vor zwei Jahren, ebenfalls Ende August, wurde ein anderer österreichisch-ungarischer Soldat auf demselben Lares-Gletscher in 2.935 Metern Höhe gefunden. Besonders in Erinnerung bleibt der Fund vom August 2022, bei dem oberhalb des Tonale-Passes die skelettierten Überreste von zwölf k.u.k.-Soldaten in einem Massengrab entdeckt wurden.