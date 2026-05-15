Mysteriös: Große Klumpen an deutschen Stränden angespült

Paraffin ist eine wachsartige Substanz. Es ist ein Erdölprodukt, das unter anderem zur Herstellung von Kerzen oder Cremes verwendet wird. Paraffine können etwa aus Tankern auf See stammen: Öl- und Chemikalienreste von Schiffen werden teils auf der Nordsee entsorgt, indem etwa Rückstände aus Schiffstanks gewaschen werden.