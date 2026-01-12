"No Trousers Tube Ride": Londoner ohne Hose in der U-Bahn

Ohne Hose in die U-Bahn: Wieder haben Dutzende Londoner den tiefen Temperaturen getrotzt und die "No Trousers Tube Ride" in der britischen Hauptstadt gefeiert - die Fahrt in Unterwäsche.

Einmal im Jahr treffen sich die Menschen in Chinatown, um gemeinsam zur U-Bahn zu gehen und für ein paar Stationen die Hosen auszuziehen. Komplette Nacktheit blieb untersagt.