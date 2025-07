Die Niederlande verbieten Silvesterböller. Ab dem Jahreswechsel 2026/2027 dürfen Privatleute keine Feuerwerkskörper mehr abbrennen. Die Erste Kammer des Parlaments stimmte in Den Haag mit großer Mehrheit für das Böllerverbot. Zuvor hatte bereits die Zweite Kammer zugestimmt. Der kommende Jahreswechsel wird der letzte sein, an dem Bürger knallen dürfen. Nach Angaben der Regierung ist es aus Verwaltungsgründen nicht möglich, das Verbot bereits in diesem Jahr umzusetzen.