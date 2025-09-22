Mann nach Fahrrad-Raub von Polizei erschossen

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants in dem Rotterdamer Vorort Capelle aan den IJssel. Angaben der Polizei auf X zufolge starb der Verdächtige am Sonntag noch am Ort des Geschehens.

Zuvor habe der Mann ein sogenanntes Fatbike unter Einsatz einer Schusswaffe erbeutet, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Angaben zum Opfer des Raubversuchs gab es zunächst nicht. Mehrere Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber seien im Einsatz gewesen.

Wie bei Schusswaffengebrauch durch die Polizei üblich wurde eine Ermittlung zum Verhalten der beteiligten Beamten eingeleitet.