Polizei sucht Bankomatkarten-Dieb von Neunkirchen

Ein bisher unbekannter Täter hat am 14. April 2025 einer Frau auf einem Parkplatz eines Supermarktes in Neunkirchen die Geldbörse samt Bankomatkarte gestohlen und anschließend versucht, mit dieser Karte eine Behebung in Grimmenstein durchzuführen.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde nun ein Fahndungsfoto veröffentlicht.