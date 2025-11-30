Im Westen Frankreichs sind mindestens fünf Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr Sonntag früh mitteilte, geriet ein dreistöckiges Haus in Neuves-Maisons südwestlich von Nancy im Département Meurthe-et-Moselle in Brand. Die Feuerwehr meldete zunächst den Tod von vier Menschen im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, wenig später teilte die Präfektur mit, dass eine fünfte Person ihren schweren Verletzungen erlegen sei.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben kurz nach 3.00 Uhr alarmiert, dass in der rund 7.000 Einwohner zählenden Ortschaft ein Haus in Brand geraten sei. Es handle sich um ein dreistöckiges Haus mit einem Geschäft im Erdgeschoss. Rund 70 Feuerwehrleute waren den Angaben zufolge beim Kampf gegen die Flammen mit 30 Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Umliegende Häuser blieben von den Flammen verschont.