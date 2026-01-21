Die Polizei hat einen jungen Autofahrer in Neustadt in Schleswig-Holstein aus dem Verkehr gezogen, der mit neun ungesicherten Kindern in seinem Kombi auf dem Weg zur Schule gewesen ist. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten dazu fest, dass der 21-Jährige keinen Führerschein besitzt, wie die Polizei mitteilte. Angehalten hatten sie das Auto wegen eines defekten Rücklichts.

Die Schulkinder im Alter von 6 bis 14 Jahren waren weder angeschnallt noch waren die zum Teil erforderlichen Sitzerhöhungen vorhanden. Einige Kinder saßen im Fußraum und im Rückraum des Kombis. Die Polizisten stellten den Autoschlüssel sicher und untersagten dem Mann die Nutzung führerscheinpflichtiger Fahrzeuge.

Die Kinder mussten ihren Weg zur Schule zu Fuß fortsetzen. Ermittelt wird nun wegen einer Straftat und einer Ordnungswidrigkeit.