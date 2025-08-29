Vater seit vier Jahren mit drei Kindern auf der Flucht

In Neuseeland ist offenbar ein Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen worden, der vor vier Jahren mit seinen drei Kindern verschwunden ist.

"Wir glauben, dass es sich bei den beiden Personen auf diesem Bildmaterial um Tom und eines seiner Kinder handelt", sagte Ermittler Andy Saunders am Freitag vor Journalisten. Im Dezember 2021 war Tom Phillips nach einem Streit mit seiner damaligen Partnerin verschwunden und nahm seine Kinder mit.

Seitdem entzieht sich der Mann einer Festnahme. Die von der Polizei veröffentlichten Fotos einer Überwachungskamera zeigen zwei Personen mit Stirnlampen und verdeckten Gesichtern vor einem Geschäft. Demnach brachen sie einen Kühlcontainer auf und fuhren mit den daraus erbeuteten Lebensmitteln auf einem Quad davon.