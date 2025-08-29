Vater seit vier Jahren mit drei Kindern auf der Flucht
In Neuseeland ist offenbar ein Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen worden, der vor vier Jahren mit seinen drei Kindern verschwunden ist.
"Wir glauben, dass es sich bei den beiden Personen auf diesem Bildmaterial um Tom und eines seiner Kinder handelt", sagte Ermittler Andy Saunders am Freitag vor Journalisten. Im Dezember 2021 war Tom Phillips nach einem Streit mit seiner damaligen Partnerin verschwunden und nahm seine Kinder mit.
Seitdem entzieht sich der Mann einer Festnahme. Die von der Polizei veröffentlichten Fotos einer Überwachungskamera zeigen zwei Personen mit Stirnlampen und verdeckten Gesichtern vor einem Geschäft. Demnach brachen sie einen Kühlcontainer auf und fuhren mit den daraus erbeuteten Lebensmitteln auf einem Quad davon.
Kinder mittlerweile neun, zehn und zwölf Jahre alt
Laut Polizei werden Phillips mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter schwerer Raub, schwere Körperverletzung und der illegale Besitz einer Schusswaffe. Im Mittelpunkt der Ermittlungen stünde jedoch das Wohlergehen der Kinder, erklärte Saunders. Die mittlerweile neun, zehn und zwölf Jahre alten Kinder sind seit Beginn der Flucht nicht mehr zur Schule gegangen.
Der Fall hält Neuseeland in Atem - insbesondere in der hügeligen Landschaft der Region Waikato auf der Nordinsel Neuseelands, wo sich Phillips mutmaßlich versteckt hält. Zuletzt war er dort im Oktober 2024 mit seinen Kindern von Schweinejägern gesichtet worden.
Um die Sicherheit der Kinder nicht zu gefährden, wies die Polizei Forderungen nach einem härteren Vorgehen gegen Phillips zurück. "Wir werden uns nicht auf eine Konfrontation einlassen", sagte Saunders.
