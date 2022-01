Auch in Deutschland hat es in der Silvesternacht einen Toten durch Feuerwerkskörper gegeben. Ein 20-Jähriger im deutschen Bundesland Thüringen wurde bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers tödlich verletzt. Der junge Mann habe den Böller gezündet, der dann explodierte, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend laut dpa. Der Vorfall habe sich in der Silvesternacht in einem Ort im Saale-Holzland-Kreis ereignet.

Die Polizei hatte über die tödliche Explosion zunächst nicht berichtet, um die Angehörigen zunächst über den Tod des 20-Jährigen zu informieren. Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte, werde noch ermittelt, sagte der Polizeisprecher. Es werde untersucht, ob es sich bei dem Feuerwerkskörper möglicherweise um einen Eigenbau oder einen Import handle. Die Ermittlungen würden von der Kriminalpolizei geführt.