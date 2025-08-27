Fans klagen nach Nena-Konzert über Sprachstörungen und Schwindel

Nach einem Konzert von 80er-Ikone Nena ("99 Luftballons") im deutschen Altenberg hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Mehrere Besucher des Open-Air-Konzerts am vergangenen Freitag hatten sich im Nachhinein gemeldet und über Unwohlsein und Ausfallerscheinungen geklagt.

Betroffene beschrieben etwa Sprachstörungen und Schwindelgefühle, erklärten aber gleichzeitig, nicht übermäßig Alkohol getrunken zu haben, so ein Polizeisprecher.