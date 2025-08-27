Fans klagen nach Nena-Konzert über Sprachstörungen und Schwindel
Nach einem Konzert von 80er-Ikone Nena ("99 Luftballons") im deutschen Altenberg hat die Polizei Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Mehrere Besucher des Open-Air-Konzerts am vergangenen Freitag hatten sich im Nachhinein gemeldet und über Unwohlsein und Ausfallerscheinungen geklagt.
Betroffene beschrieben etwa Sprachstörungen und Schwindelgefühle, erklärten aber gleichzeitig, nicht übermäßig Alkohol getrunken zu haben, so ein Polizeisprecher.
Polizei ermittelt nach Konzert von Nena
Bisher seien vier Frauen und zwei Männer mit entsprechenden Beschwerden bekannt. Nach dem Konzert seien unter anderem Becher sichergestellt worden, so der Polizeisprecher weiter.
Proben daraus würden nun in einem Labor ausgewertet. Die Ermittlungen richten sich bisher gegen unbekannt.
