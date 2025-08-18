Linker Verein sichert sich Rechte an größtem Online-Nazi-Shop

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Druck18 ist einer der größten Nazi-Merchandise-Shops Deutschlands und wird von dem Neonazi Tommy Frenck betrieben. Dieser gilt als eine der zentralen Figuren der rechtsextremen Szene. In seinem Online-Shop werden zahlreiche Artikel mit rassistischen und antisemitischen Inhalten angeboten, darunter Aufkleber und Schmuck. Damit soll nun allerdings Schluss sein, denn der Betreiber kann seinen Shop nicht mehr unter dem in der Szene weithin bekannten Namen weiterführen. "Mit der Markeneintragung einzelner Codes haben wir bereits bewiesen, dass wir Nazis dort treffen, wo es ihnen am meisten wehtut: in ihrem Geldbeutel. Mit 'Druck18' gehen wir noch einen Schritt weiter", sagt Jörn Menge, Gründer des Vereins "Laut gegen Nazis".

Weiternutzung des Shopnamens kommt teuer Im Rahmen der Kampagne "Recht gegen Rechts" hat der Verein den Namen des Online-Shops "Druck18" als Marke eintragen lassen, um die kommerzielle Nutzung des Namens durch die rechtsextreme Szene zu verhindern. Der Betreiber darf den Shop unter diesem Namen nicht mehr weiterführen. Eine weitere Nutzung hat rechtliche Konsequenzen, darunter Unterlassungsklagen und Schadensersatzansprüche.