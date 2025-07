Nazi-Aufmarsch in Wien: Wieso Berichterstattung über Rechtsextreme heikel ist

Alle Jahre wieder im Sommer ziehen die rechtsextremen Identitären, Neonazis und Gleichgesinnte durch Wien, so auch am 26. Juli 2025. Auch dabei Gegendemos, Straßensperren und Verkehrschaos. Anlass, die Bevölkerung darüber zu Infomieren, was geschieht. Aber bei der Berichterstattung über Rechtsextreme und Extremistisches insgesamt ist Vorsicht geboten.

Jahrelang haben Qualitätsmedien die Strategie gefahren, Rechtsextremen keine Plattform zu bieten, um es nicht zu normalisieren. Salonfähig ist Rechtsextremismus trotzdem geworden. Scheinbar hat die Taktik nicht funktioniert. Muss dieses Vorgehen überdacht werden und wo liegt die journalistische Verantwortung? Würde der KURIER Alice Weidel zum Interview bitten und wird Haltung irgendwann wichtiger als Objektivität?

Diese Fragen stell KURIER-Redakteurin Diana Dauer KURIER-Chefredakteur Martin Gebhart im Medientransparenz-Podcast.